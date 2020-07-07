Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Gelibolu anısına fidan daveti
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, orman yangınlarına dikkat çekerek, herkesi Gelibolu'nun ağaçları anısına fidan dikmeye davet etti.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 7, 2020
Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum.
#Geliboluyaselam pic.twitter.com/E0djjysXDi