Hulusi Akar'dan Fransızların taciz iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.'' dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın geçen hafta Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BBC'ye yaptığı açıklamayı paylaştı.

Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye’ye yönelik iddialarına cevap veren Bakan Akar, "Biz burada gerçekten uluslararası hukuka uygun şekilde tamamen deniz hukukuna uygun şekilde Libya'yla yaptığımız ikili anlaşmalara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizim burada hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde şu anda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Sayın Serrac tarafından temsil edilen hükümetle ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Bu manada bugüne kadar yaptığımız mutabakatlar var, bu mutabakatlar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz" dedi.

''Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor''

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Burada Libya’ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir. Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor.

''Malzeme yapılmamalı''

Dolayısıyla Fransa’nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.

Taciz iddiası

Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.''