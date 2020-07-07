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Manisa'da 'fetö' yalanına gelmedi polisle işbirliği yapıp dolandırıcıyı yakalattı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da 'fetö' yalanıyla telefon ile dolandırılmak istenen vatandaş tuzağa düşmeyerek polisle işbirliği yapıp eve gelen dolandırıcıyı yakalattı. Polisin odaya gizlenerek suçüstü yakaladığı belirtilen İ.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

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Turgutlu ilçesinde dolandırıcılar Emin Öztürk isimli vatandaşı ev telefonundan arayarak parasının ve altınının olup olmadığını sordu. Kendini polis olarak tanıtan şahıstan şüphelenen Emin Öztürk, bankada parasının ve altınlarının olduğunu söyledi.

'FETÖ'cüler altınlarını değiştirdi' dendi oltaya düşmedi

Telefondaki şahıs ise banka kasasındaki altınlarının FETÖ'cüler tarafından daha düşük ayarlı altınlarla değiştirildiği ve o altınları alarak analiz edeceklerini ve geri yerine koyacaklarını söyledi. Bankadan parasını ve altınlarını çekmesini söyleyen dolandırıcıları tuzağa çeken Emin Öztürk'e dolandırılcılar telefonunu kapatmamasını söyledi. Emin Öztürk cep telefonuyla polisi arayarak durumu bildirdi.

Polis eve gelerek dolandırıcıyı bekledi

Polis ekipleri eve gelerek gizlendi ve Emin Öztürk telefondaki şahsa bankadan altınları, parayı çektiğini söyledi. Kendini polis olarak tanıtan şahıs Öztürk'ün evine geldi ve altınlar ile paranın olduğu poşeti aldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evin diğer odalarından çıkarak dolandırıcı şahsı suçüstü yakaladı.

Serbest bırakıldığı belirtildi

İ.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, vatandaş-polis işbirliği bir dolandırıcının yakalanmasını sağladı. Emniyet sorgusunun ardından adli mercilere çıkartılan İ.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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