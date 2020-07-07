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Bodrum'da oğlunun ulaşamadığı yüksek mimardan acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

BODRUM'da oğlunun annesine telefonla ulaşamayıp komşuları aramasıyla ortaya çıkan olayda, yüksek mimar Ayperi Okur (68), evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen talihsiz kadının 3 gün önce kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

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Yeniköy Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan yüksek mimar Ayperi Okur'dan dün haber alamayan İstanbul'da yaşayan oğlu durumu komşularına bildirdi.

Komşuları zile basmalarına rağmen Okur'un kapıyı açmaması üzerine endişelenince saat 23.00 sıralarında, durum polise bildirildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yatak odasında Okur'un hareketsiz halde yattığını görünce durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Okur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 gün önce öldüğü tahmin ediliyor

Herhangi bir darp ve kesici, delici alet izine rastlanılmayan Okur'un 3 günlük olduğu tahmin edilen cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Okur'un kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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