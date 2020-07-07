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Bodrum'da korku dolu dakikalar! Yolda göçük oluştu evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu yolda göçük oluşurken,bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.

Belediye ekipleri, bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.

İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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