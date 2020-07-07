BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 396,32
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Tahkim Kurulu'ndan Konyaspor ve Antalyaspor'a kötü haber

Tahkim Kurulu, Konyaspor oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in 2, Antalyasporlu Hakan Özmert'in de 3 maçlık cezasını onadı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in, Antalyaspor'dan ise Hakan Özmert'in cezasına ilişkin kararını açıkladı. Tahkim Kurulu, iki futbolcuya verilen cezaları onadı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir Hadziahmetovic ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Özmert ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Özmert'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Ünal'dan 'sosyal medya' çıkışı: Kimseye kapatalım demiyoruz ki
Bakanlık açıkladı! Kurban alacaklar bunlara dikkat!
Hacca gitmekten vazgeçenlere paraları iade edilecek
Hulusi Akar'dan Fransızların taciz iddiasına yanıt
Sağlık çalışanları riskli bölgelere seyahat etmeyecek! İşte yeni yasaklar
Miçotakis'ten bomba açıklama: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün genetik şifresine ilişkin açıklama: 28 bin yıllık miras
Bakanlıktan "Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" görüntülerine ilişkin açıklama
Bodrum'da oğlunun ulaşamadığı yüksek mimardan acı haber geldi
Hepsi Erzincan'da ele geçirildi! Gözaltına alınanlar var
Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak
AÖF giriş ekranı-2020 ATA AÖF OBS online sınav giriş ekranı
Yorumlar 1 yorum