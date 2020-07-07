Brezilya lideri koronavirüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınında göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınında göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.

Ateşi 38'in üzerinde seyreden ve tüm belirtileri gösteren Bolsonaro'nun tüm görüşmeleri iptal edilmişti.

Bolsonaro, bu zamana kadar virüsü hafif bir gribe benzettiği için ciddi önlem almamıştı. Brezilyalı liderin bu tutumu ülkede ciddi eleştirilere neden olmuştu.

BREZİLYA'DA VAKA SAYISI 1,5 MİLYONDAN FAZLA

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 64 bin 867 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 603 bin 55 kişide görüldü.