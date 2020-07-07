TBMM Başkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi

Abone ol

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Mustafa Şentop'tan oylama sonrası teşekkür konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır." dedi.

İkinci tur sonuçları

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama sona erdi. TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2’nci tur oylamasında, AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP’nin adayı Haluk Koç 133, HDP’nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3’üncü tura kaldı. 3’üncü tur oylaması başlarken, bu turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi.

İlk tur oylama sonuçları

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Kimler aday oldu?

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.