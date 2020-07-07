Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.Abone ol
Trabzonspor, Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Bordo-mavili kulüp, Muhammet Taha Tepe transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır" sözlerini kullandı.
Trabzonspor, anlaşmaya göre Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin TL ödeneceğini de açıkladı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 31. haftasında oynayacağımız Antalyaspor maçı hazırlıklarımız tamamlandı.— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 7, 2020
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