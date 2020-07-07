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Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor, Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, Muhammet Taha Tepe transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır" sözlerini kullandı.

Trabzonspor, anlaşmaya göre Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin TL ödeneceğini de açıkladı.

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