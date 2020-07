TikTok'a dikkat! Çocuklar tuzağa düşürülüyor

Bilişim Avukatı Taha Çalık, TikTok'un pedofilerin kurban tuzağı haline geldiğini söyleyerek uygulama konusunda velilerin dikkatli olmasını istedi. Çalık, TikTok'un şirket politikalarının kişisel veriler için de büyük tehlike oluşturduğunu ileri sürdü.

Bilişim Avukatı Taha Çalık, TikTok'un kullanıcılar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek ebeveynlerin dikkatli olmalarını istedi. TikTok'un özellikle Avrupa ve ABD'de pedofiller için kendilerine kurban aradıkları mecra haline dönüştüğünü söyleyen Çalık, TikTok'un kişisel veriler için de tuzaklarla dolu olduğunu kaydetti.

İnternethaber'in sorularını cevaplayan Avukat Taha Çalık, son dönemde artan internet suçlarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin açıklamalarının ardından gündeme gelen tartışmaları değerlendiren Çalık, TikTok tehlikesine dikkat çekti.

TikTok'un , 150’den fazla ülkede 1.5 milyar indirme ve 800 milyon kullanıcı sayısını geçerek dünya genelinde en çok indirilen ve kullanılan uygulamalar arasına girdiğini söyleyen Çalık, Türkiye'de halen 23 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu kaydetti.

TikTok: Pedofillerin "kurban havuzu"

TikTok uygulamasının pedofillere müsait bir ortam sağladığını ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Daily Mirror ve The Sun gazetelerinin hazırladıkları raporlarda bu konu enine boyuna ele alındı. Her iki raporun ortak noktası ise Tiktok uygulamasının küçük çocuklar açısından yarattığı tehlike olmuştur. Zira, TikTok uygulamasına kayıt yaşına ilişkin sınır 13 olmakla, hali hazırda 13 yaşın altındaki çocuklar da yoğun bir şekilde bu uygulamayı kullanmaktadır. İngiltere menşeli çocuk vakfı Barnardo’s tarafından, pedofillerin; çocuk kurban arayışlarını TikTok uygulaması ile kolaylıkla sonuçlandırdıklarını ve TikTok üyesi çocukların yoğun bir biçimde saldırı altında olduklarını rapor ederek, TikTok uygulamasındaki büyük tehlikeyi gözler önüne sermiştir.

"TikTok kişisel verilerde şeffaf değil"

Tiktok uygulaması ile ilgili olarak gündeme gelen diğer bir tehlike ise; telefona yüklenen uygulamanın rehber ve galeriye erişim izni istemesinden ötürü kişisel verileri depolayarak kullanılıyor olmasına ilişkin iddialardır. İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde Tiktok uygulamasının geliştiricisi ByteDance şirketine karşı açılan davada gündeme getirilen bu iddialara ilişkin olarak, şirket tarafından henüz aksine bir yalanlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Tiktok uygulamasının resmi internet sayfasında; “The personal data that we collect from you will be transferred to, and stored at, a destination outside of the European Economic Area. (Sizden topladığımız kişisel veriler Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında bir yere nakledilerek depolanacaktır.)” ibaresine yer verilmiştir. Tiktok isimli uygulamanın elde ettiği kişisel verileri hangi amaçla kullandığına ilişkin olarak ise henüz net bir açıklama yapılmış değildir. Dolayısıyla, bu uygulamanın; kullanıcılarının kişisel verilerinin kaydedilmesine ve kullanılmasına ilişkin politikasının güven duygusu oluşturmaktan uzak olduğu söylenebilir.

ABD'de TikTok yasağı gündemde

Tiktok uygulamasının güvenlik zaafiyeti yaratıyor olmasına ilişkin olarak atılan en ciddi adımlar Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir. ABD, öncelikle ulusal güvenlik ve istihbarat birimlerinde çalışan görevlilere uygulamayı yasaklayarak kısmi de olsa güvenlik tedbiri almış olsa da Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley’in hazırladığı tasarı ile kamu görevlilerinin tamamının Tiktok kullanımını yasaklamaya hazırlanmaktadır. Hali hazırda uygulamayı en çok kullanan 2. ülke olan Hindistan’da yaşanan ahlâki zaafiyetler dolayısıyla da Tiktok uygulaması 17 Nisan 2019 tarihinde yasaklanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin son derece ciddiyetle yaklaştığı bu tehlikelere ilişkin olarak diğer ülkelerin de aynı gerekçelere dayalı olarak yakın zamanda ciddi adımlar atacağı öngörülebilir. Mevcut tehlikeler, ülkelerin ciddi tedbirlerin de ötesinde uygulamayı doğrudan yasaklamayı tercih edebileceklerini göstermektedir."

"TikTok toplum yapısını zedeliyor"

Tiktok uygulamasına ilişkin, Türk toplumunda oluşan ciddi endişe ve tehlike ise; uygulamanın yarattığı suni ortamın çocuklar ve gençlerin gelişimi üzerinde büyük tahribatlar oluşturuyor olmasıdır. Nitekim 15 Ocak 2020 tarihinde 17 yaşındaki bir gencin su altında Tiktok videosu çekmek isterken boğularak hayatını kaybetmesi[5], 05.07.2020 tarihinde 18 yaşındaki bir Tiktok kullanıcısının uygulamada video çekerek intihar etmesi gibi elim olaylar[6] sıklıkla dünya gündemini işgal eder hale gelmiştir. Her ne kadar sosyal medya kullanımı “şahsi hürriyet” kapsamında değerlendirilse de bahse konu uygulama Türk toplumunda kabul edilen ahlâki değerleri doğrudan zedelemektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın, şahsi hürriyet çemberinin dışında değerlendirilerek, sınırlandırılmak hatta tamamen yasaklanması elzemdir. Dünya genelinde Hindistan ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en çok kullanıcıya sahip ülke olan ülkemizde de Tiktok uygulamasının sakıncalarına yönelik detaylı ve kapsamlı araştırmalar yapılması, uygulamanın hukuki ve teknik açıdan denetlenebilmesi açısından, bilhassa da küçük yaştaki çocukların uygulamanın sakıncalarından korunabilmesi açısından gerekli adımların atılması gerekmektedir."