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İdlib'de Türk-Rus devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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