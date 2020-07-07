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Doğu Perinçek yayındayken Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı

Ulusal Kanal'ın İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan stüdyolarında yangın çıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in canlı yayında olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle bina tahliye ediliyor.

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Edinilen bilgiye göre Ulusal Kanal'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, akademisyen Taceddin Kutay ve İş adamı-Yazar Mustafa Albayrak'ın canlı yayın konuğu olduğu stüdyo aniden alev aldı. Yangının başlamasıyla bina tahliye edilirken İstiklal Caddesi'ne itfaiye ekipleri sevk edildi.

ULUSAL KANAL AÇIKLAMA YAPTI
Yangın sonrası açıklama yapan Ulusal Kanal yetkilileri, "Teknik bir arıza nedeniyle yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. En kısa zamanda yayınımız yeniden devam edecektir" dedi.

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