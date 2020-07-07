BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 396,32
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 6 ölü

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirdi.

Abone ol

SURİYE'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde patlama meydana geldi.

Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 4 sivil, Türkiye'ye sevk edildi.

Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılıyor
İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri
Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib'de Türk-Rus devriyesi icra edildi
ABD'de TikTok tartışması sürüyor! Yasaklanabilir
ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı
Doğu Perinçek yayındayken Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
TikTok'a dikkat! Çocuklar tuzağa düşürülüyor
Bodrum'da korku dolu dakikalar! Yolda göçük oluştu evleri su bastı
Yorumlar