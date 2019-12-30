Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna cevap verdi

Muharrem İnce, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında konuşan İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın gündeme taşıdığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında konuşan İnce, "Benim adım ortaya atılınca Sayın Cumhurbaşkanı ortaya atıldı ve böyle bir iddia yok dedi. BEn çıktım meydan okudum ve dava açtım. Saray'a giden bir kişi yok. Varsa bile o kişi ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım. Bana karşı da bir komplo kuruldu. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı ben aklandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Saray'a davet etse, giderim. Ama bu işi gizli yapmam. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan izin alırım." ifadelerini kullandı.

"İtibarımla oynamak istediler"

Ahmet Hakan'ın "Sanki Muharrem İnce, yüksek bir çıkış yapıp sonra geri çekilerek korkutuldu iddiaları var" sözleri üzerine İnce, "Muharrem İnce'nin Allah'tan başka kimseden korkusu olmaz. Ortada iftira atılmış bir adam vardı. İtibarımla oynanmak istenmişti. Bu kişinin ben olmadığı ortaya çıkınca, daha fazla uzarsa partiye zarar veririm. Ben olmadığım ortaya çıktığına göre, davamı açtığıma göre genel merkez düşünsün. Onlar daha dava açmadı. Sorunun muhatabı artık onlardır" cevabını verdi.