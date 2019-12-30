HABER /  DÜNYA
ADV Son sezon indirimi

Türkiye'nin hamleleri Mısır'ı korkuttu! Arap Birliğine çağrı

Mısır, Libya’daki son gelişmeleri görüşmek üzere Arap Birliğine olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre, Kahire yönetimi "Libya’daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haberde, toplantının hedefinin, "dış müdahalelerden uzak bir şekilde Libya’daki krize siyasi çözüm bulmak olduğu" kaydedildi.

Libya'daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bugün Mısır'a gelmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Emre Kılınç ve Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı
Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak
ABD basınından dikkat çeken Libya mesajı! Türkiye giderse işler değişir
ÖNCEKİ HABERLER
Egzersiz yapmanın faydaları neler kansere yakalanma riskini azaltıyor!
Ünal Karaman'dan ayrılık açıklaması
Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek
ABD'li milyarder Roma'yı satın alıyor
Yeni yıl mesajları komik resimli 2020 kurumsal yılbaşı mesajları
Yorumlar