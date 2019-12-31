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Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı, hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması ile bugüne kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Noter ücretleriyle harç ve vergilerin kredi kartı veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının ise 1 Şubat'ta başlayacak.

Adalet Bakanlığı, hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması ile bugüne kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Noter ücretleriyle harç ve vergilerin kredi kartı veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının ise 1 Şubat 2020'den itibaren başlaması bekleniyor.

Nöbetçi noterlikler verileri açıklandı
Adalet Bakanlığı, "nöbetçi noterlik" uygulamasına ilişkin 2019 yılı verilerini açıkladı. Adalet Bakanlığının açıkladığı verilere göre, hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması ile bugüne kadar 598 bin 872 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem 381 bin 722 adet ile ikinci el araç satışı oldu. İkinci el araç satış işlemini 81 bin 643 adet ile vekaletname işlemi izledi.

Öte yandan, nöbetçi noterliklerde hafta içinde olduğu gibi ikinci el araç satışı, ilk tescil işlemi, araç satış harici sözleşmeler, vekaletname, ihtarname, azilname, protesto, mirasçılık, defter, belge onayı vb. çeşitli işlemler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Noterliklerde kredi kartı ve banka kartı dönemi
Açıklamada, 2020'de hayata geçirilecek yeni uygulamalara da yer verildi. Noterliklerde özellikle ikinci el araç alım satımlarında dolandırıcılık olaylarının önlenebilmesi ve vatandaşların noterlik ücretleri ile harç ve giderlerinin kredi veya banka kartlarıyla ödenmesi konusunda yapılan çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Bu kapsamda noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartı veya banka kartlarıyla ödenmesi uygulamasının 1 Şubat 2020'den itibaren başlaması bekleniyor.

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