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Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile basın toplantısı düzenledi. İki lider; toplantı sonuçları ve imzalanan anlaşmalara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımlarıdır. Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında güvenmiş ve altyapı çalışmalarını üstlenmiştir. Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 40 oranında artmıştır. Hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.

"FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz"

Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Moldova Cumhurbaşkanı Dodan'ın açıklamaları:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümetinin bizim stratejik ortağımız olduğuna inanıyoruz. 20 yıl içerisinde gerekli olan tüm kadroyu, çerçeveyi oluşturmayı başardık. Şu anda 72 anlaşmamız bulunmaktadır. Buna bugün de imzaladığımız 4 anlaşma ekleniyor. Ayrıca geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından sosyal korunma ve güvenliği konusunda önemli bir anlaşmanın onaylandığını belirtmek istiyorum. Tüm alanlarda işbirliğimiz mevcuttur. Sayın Erdoğan'ın belirtmiş olduğu gibi ticaret hacmimizin büyük bir artışı söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ortakları arasında 7. sırada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum."

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