İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak bazı seferleri iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30seferi

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi

Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi