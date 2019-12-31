İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak bazı seferleri iptal etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30seferi
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi