Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı
ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Zeytinburnu’nda bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikası alevlere teslim olarak kül oldu. Saat 04.00’te başlayan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Atölyede büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Yangına Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu’ndan çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.
2 bin 500 metrekare alanın küle döndüğü atölyede soğutma çalışmaları uzun süre devam edecek. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Optimar son anket sonuçları sürpriz oldu en büyük 3. parti dikkat çekti