Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı

ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu’nda bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikası alevlere teslim olarak kül oldu. Saat 04.00’te başlayan yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Atölyede büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangına Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Fatih ve Zeytinburnu’ndan çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

2 bin 500 metrekare alanın küle döndüğü atölyede soğutma çalışmaları uzun süre devam edecek. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.