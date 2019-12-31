Optimar son anket sonuçları sürpriz oldu en büyük 3. parti dikkat çekti
Son seçim anket sonuçları Optimar Araştırma'dan geldi. Ankete göre AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 18.8 oy alıyor. En büyük üçüncü partiyi oluşturan kararsızların oranı yüzde 13.1.
Optimar Araştırma şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Daşdemir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sizlere 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları paylaşmak istiyorum. Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."
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