Optimar son anket sonuçları sürpriz oldu en büyük 3. parti dikkat çekti

Daşdemir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sizlere 12-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelini temsilen 26 ilde 2185 katlımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız Türkiye'nin Nabzı araştırmasından bazı sonuçları paylaşmak istiyorum. Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."