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Beyaz Saray Putin ile Trump'ın konuşmalarını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in silahların üzerindeki kontrolün gelecekte etkili bir şekilde devam ettirilmesine yönelik adımları görüştüklerini açıkladı.

“Başkanlar, iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki yapılan işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Başkanlar ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin durumunu ve silahların üzerindeki kontrolün gelecekte etkili bir şekilde devam ettirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Daha önce Trump'a teşekkür etmişti

Daha önce Kremlin basın dairesi, Putin ve Trump’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Rus liderin ABD’li mevkidaşına Rusya’nın Saint Petersburg kentinde yılbaşı kutlamaları sırasında planlanan terör eylemlerin önlenmesini sağlayan bilgiler için teşekkür ettiğini duyurmuştu.

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