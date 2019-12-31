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Ünal Karaman şehre veda etti taraftardan istirhamda bulundu

Trabzonspor'la yollarını ayıran Ünal Karaman bu sabah saatlerinde, şehirden ayrıldı. Karaman, taraftara dönerek ''Sizden bir istirhamım olsun. Burada ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlarınıza sahip çıkın’' dedi.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman’ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edildi.

''Takımınıza sahip çıkın''
Görevinden ayrılan Ünal Karaman bu sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı. Karaman'ı çok sayıda taraftar uğurladı. Karaman burada taraftarlarından 'Neden gidiyorsunuz?' sorusuna, ''Kalbimiz burayla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Burada ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim kurulu iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen oluyor. İnsanların üzüldüğü ve bozulduğu zamanlar olabiliyor. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlarınıza sahip çıkın’' dedi.

''Hakkınızı helal edin''
Taraftaların ‘Hakkınız helal edin hocam. Sizi çok seviyoruz hocam. Bu burada bitmedi hocam. Bizi çocuk gibi bırakmayın hocam. Allah’a emanet olun hocam. Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman’’ sözleri üzerine Karaman, ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek uçağa binmek üzere havalimanına gitti.

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