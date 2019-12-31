HABER /  FENERBAHÇE
ADV Son sezon indirimi

Fenerbahçe Beko güle oynaya kazandı

Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde A.Ü. Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 92-68 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-68 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ligdeki 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Kaan Sarıaslan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp Tayfur

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Williams 7, Thomas 8, Melih Mahmutoğlu 23, Westermann 17, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

İLK YARI: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-61

DİSKALİFİYE: 30.05 Kalinic (Fenerbahçe Beko)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Alkollü içki ve sigaraya vergi artışında son dakika gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Fikri Işık'tan önceki yerli otomobil ile ilgili tepkilere yanıt: Kısa zamanda açıklama yapacağım
Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz
Çorum'da termometre kırılınca 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi
Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna cevap verdi
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Türkiye'nin hamleleri Mısır'ı korkuttu! Arap Birliğine çağrı
1 Ocak tatil mi 2020 MEB çarşamba günü okul var mı?
Yorumlar