Cengiz Ünder Manchester United yolcusu

İtalyan medyası, Roma'nın Cengiz Ünder'i satış listesine koyduğunu yazarken Manchester United'ın milli futbolcuyu kadroya katmak istediği ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın devre arasında Inter'de forma giyen Matteo Politano'yu transfer listesine alınması üzerine Cengiz Ünder'in akibeti netleşmeye başladı.

Cengiz Ünder'in transferine izin verdi

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma yönetimi yaşadığı sakatlık sorunlarının yanı sıra Fonseca'nın çalışma yöntemine uyum sağlamakta zorlandığı iddia edilen Cengiz Ünder'in transferine izin verdi. La Gazzetta dello Sport, Fonseca'nın 4-3-3 sistemi doğrultusunda Politano'yu kadrosunda görmek istediğini yazdı. Bu sebeple Cengiz Ünder'in transferine onay verildi.

Manchester United, Cengiz'e talip

Öte yandan Cengiz Ünder ile en çok ilgilenen kulüplerin başında Manchester United geliyor. Ancak diğer tarafta Roma yetkilileri genç futbolcuyu bırakmak için en az 40 milyon euro talep ediyor. Politano'nun transfer edilmesi halinde Cengiz Ünder'in takımdan ayrılma ihtimali ise güçlenecek.