Sezai Temelli'den bomba iddia! Bir buçuk yıl içinde erken seçim olabilir

Türkiye Kanal İstabul, yerli otomobil ve yeni partileri konuşurken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Temelli, bir buçuk yıl içinde erken seçimin olabileceğini söyledi.

HDP erken seçim için çağrı yapmış HDP'nin çağrısına Saadet Partisi destek vermişti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “HDP erken seçim talep etmekte haklı. Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz ama getirirlerse ‘Evet’ deriz” açıklamasında bulunmuştu. Peki erken seçim mevcut şartlarda ne kadar uzak? Bu sorunun yanıtını HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli verdi. İşte Temelli'nin açıklamaları:

İktidar arasında çok ciddi bir kopuşun yaşandığı görülüyor

31 Mart, 23 Haziran bu sisteme bir itirazdır. 19 Ağustos siyasal darbesi de sistemin, topluma, halklara rağmen aslında direnme çabasıdır. Aslında toplumla iktidar arasında çok ciddi bir kopuşun yaşandığı görülüyor. Böyle bir durum erken seçim iklimidir. “Erken seçim önümüze gelirse destek veririz…”Kim getirecek?

Erken seçimi muhalefet getirecek

Erken seçimi muhalefet getirecek. Önünüze geldi işte, söyledik. Daha nasıl önünüze gelecek. Bunu ne ile ikram edelim. Dolayısıyla muhalefet erken seçim ister. Bu tren sallamak dediğimiz gibi, gündemi oyalamak. Bir kere muhalefet artık erken seçim istemelidir. HDP’nin çağrısına kulak vermeliler, yanıt vermeliler. Bu konuda da çalışmaya başlamaları lazım. Erken seçim Türkiye’nin gündemindedir.

Böyle bir durum erken seçim iklimidir

24 Haziran seçimlerinden sonra geçen süreye baktığımızda, ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bir sistem meselesi, sorunu var. 31 Mart, 23 Haziran bu sisteme bir itirazdır. 19 Ağustos siyasal darbesi de sistemin, topluma, halklara rağmen aslında direnme çabasıdır. Bütün bunlara baktığımızda, aslında toplumla iktidar arasında çok ciddi bir kopuşun yaşandığı görülüyor. Böyle bir durum erken seçim iklimidir.

1 buçuk yıl içinde seçim olma ihtimali yüksek

Erken seçim ne zaman olur, tarih olarak bir öngörünüz var mı?

Var. Geride bırakılan yıla göre söylüyorum, önünde en fazla 1 buçuk yılı kalmıştır. 1 buçuk yıl içinde erken seçim olma ihtimali çok yüksektir.