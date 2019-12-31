Meteoroloji'den son dakika hava durumu! Fırtına sağanak yağış uyarısı
TÜRKİYE yeni yıla fırtına ve yağışlı hava ile bilikte girmeye hazırlanıyor. Yeni yılın son gününde fırtına ve yağışlı hava İstanbul'u esir almışken yurdun büyük bir kesiminde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ediyor. İşte yeni yıla girmeye saatler kala meteorolojinin hava durumu tahmini...
Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak mevsim normallerinde devam edecek. Rüzgar İstanbul çevresi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Bu yüzden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
31 Aralık 2019 salı hava durumu: Bugün yurtta hava sıcaklığı mevsim normallerinde devam ederken yurdun büyük bir kesiminde yağmur yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağışı olabilir. Marmara'da ise fırtına etkisini sürdürüyor.