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Sahte içki üretilen evde bulunan broşürde yazılanlara bakın

Gaziosmanpaşa’da sahte içki üretimi yapan bir evde bulunan broşürde “Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz” yazısı dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı gecesi öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında sahte içki üretimi yapan bir adrese baskın gerçekleştirdi. Gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir cadde üzerindeki binanın bodrum katına gerçekleştirilen baskın sonucunda bidonlara doldurulmuş çok miktarda etil alkol, içki yapımında kullanılan arpa ve buğday, içki düzeneği ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Baskın anında yakalanan Resul K., Yaşar S. ve Erkan S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adreste bulunan broşürde “Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı? Sizde evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz” şeklinde yazının olduğu görüldü.

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