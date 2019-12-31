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Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,6'ya çıkardı

Türkiye Varlık Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Potansiyeline ve geleceğine  inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi  stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz.

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