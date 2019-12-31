2020'ye saatler kala Taksim Meydanı'nda yılbaşı hazırlıkları
2020'ye saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda hazırlık yapılıyor.
Yeni yıl kutlamalarının bir numaralı adres olan Beyoğlu Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerler getirildi.
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Taksim Meydanı ile Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi üzerinde bir çok noktasına konulan bariyerler gündüz ekipler tarafından açılarak Taksim Meydanı, güvenlik koridoru içine alınmış olacak.
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Ayrıca bariyerler dışında Taksim Meydanı'nın bir çok noktasına ışıklı süslemeler yerleştirildi.
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Meydanda bulunan ağaçlara takılan ışıklandırmalar ile ışıklı süslemeler renkli görüntüler oluşturdu.
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