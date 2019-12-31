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Arda Turan'ın Galatasaray'dan alacağı para belli oldu

Galatasaray'la anlaşma sağlayan Arda Turan, herhangi bir garanti ücret olmadan sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etti.

Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in transferine yeşil ışık yaktığı Arda Turan cephesiyle de anlaşma sağlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Arda cephesiyle yapılan ön görüşmede, milli futbolcuya garanti para ödemesi yapılmayacağı iletildi.

Maç başına 25 bin euro alacak
Medipol Başakşehir ile yollarını resmi olarak ayırmayan ancak turuncu-lacivertlilerden kopması kesinlik kazanan Arda’nın oynadığı maç başına 25 bin euro alacağı dile getirildi.



66 numara ile sahaya çıkacak
G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.



Ne golü var ne asisti
Ligi ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir’de 9 Süper Lig maçında sahaya çıkan Arda Turan, toplam 176 dakika sahada kaldı. Ancak tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda ne gol buldu ne de asist yaptı.

Terim ne demişti?
Fatih Terim de, Antalyaspor maçının ardından gelen bir soru üzerine, Arda’nın futbolu Galatasaray’da bırakması gerektiğini ifade etmişti.

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