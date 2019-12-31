Jean Michael Seri kendini ispatladı Fatih Terim'in gözüne girdi

Galatasaray'da Steven Nzonzi’deki gibi disiplin sorunu olmayan Jean Michael Seri, performansını artırınca yeniden Terim’in gözüne girmeyi başardı.

Sezon başında Fulham'dan Galatasaray'a 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenen Seri, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılamadı. Nzonzi ile birlikte Ocak ayında gönderileceği konuşulan Fildişili oyuncunun kalmasına karar verildi.

İşte yıldız ismin sarı-kırmızılı kulüpte sezonu tamamlamasını sağlayan gerekçeler

Sabah'ın haberine göre; Everton ve Lyon'dan teklifler alan Nzonzi'nin aksine Seri'ye Avrupa'dan talip çıkmadı. Sözleşme şartları ağır olan Seri'den Galatasaray, 5 ayda 4.3 milyon Euro zarar etmek istemedi.







Antalya maçında yıldızlaştı

Steven Nzonzi gibi disiplin problemi de olmayan 28 yaşındaki oyuncu, 2 haftadır antrenmanlarda da ekstra çalışınca teknik heyetin gözüne girdi.

Seri etrafında Lemina, Taylan ve Ömer gibi hareketli isimlerle oynayınca pasör özelliğini gösterdi ve Antalyaspor maçındaki futboluyla yıldızlaştı.



Kalmayı tercih etti

İngiltere'de bir alt ligde mücadele eden eski kulübü Fulham'a dönmek istemeyen Jean Michael Seri de, ikinci yarıda Galatasaray'da kalmayı tercih etti.