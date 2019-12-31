Dolar yılı yükselişle kapattı! 2019'un son işlem günü 31 Aralık'ta dolar kuru

Önceki gün 5.94-5.95 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 2019'un son işlem günü 31 Aralık'a 5,9476 seviyesinde başladı.

Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.9399 TL ve en yüksek 5.9539 TL'yi gördükten sonra, 5.94-5.95 TL aralığında, euro ise en düşük 6.6472 TL ve en yüksek 6.6724 TL'yi gördükten sonra, 6.66–6.67 lira aralığında işlem görmüştü.

Dolarda son durum

Aralık'ta dar bantta işlem gördü

2019'a 5.25 seviyelerinde başlayan ve yılın ikinci yarısında 5.60-5.85 bandında seyreden dolar kuru aralık ayında 5.90'lı seviyelerde işlem gördü.

Altında son durum