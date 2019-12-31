Abdulkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu iddiası bomba doğruysa dengeler değişecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun iki dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediği, bir ‘başarı hikayesi’ yazdıktan sonra da cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı merak konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şaşırtan bir kulis haberi gündeme düştü.

Bir süredir cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yazılar kaleme alan Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun 2023'te aday olmayabileceğini öne sürdü.

İlk dönemde başarı hikayesi yazmak istiyor

"İmamoğlu cephesinden dün yeni bir değerlendirmeye ulaştım" diyen yazar, aldığı bilgiyi okurlarıyla paylaştı:

"İmamoğlu’nun iki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak istediği söyleniyor. İlk belediye başkanları ilk dönem bir sistem kuruyor, yatırımlar yapıyor ama onların sonuçları ancak ikinci dönem alınabiliyor. Vatandaşı memnun edecek hizmetler ancak ikinci dönem devreye girebiliyor. Ekrem İmamoğlu, büyük bir başarı göstererek İstanbul seçimlerini kazandı ancak henüz bir başarı hikâyesi yazılamadı. “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir başarı hikâyesi yazarsak, bu başarı İmamoğlu’nu her makama taşır” düşüncesiyle hareket ediliyor."

Bu köprülerin altından daha çok sular akar

“Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefi yok” denilmediğinin söyleyen Selvi, Beylikdüzü örneğini vererek, yazısına şöyle devam etti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nı da iki dönem yapmayı planlıyordu. Elbette ki hesabı iki dönemin sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktı ama bir dönemin sonunda hedeflediği koltuğa ulaşmış oldu. Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir”, hele bir de 3 yıl varsa bu köprülerin altından daha çok sular akar..."