Galatasaray'ın Japon oyuncusu Nagatomo'ya İtalya'dan talip var

Galatasaray'da Yuto Nagatomo'yla yolların ayrılması beklenirken, Japon oyuncuya İtalya'dan talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip olduğu iddia edildi.

Bologna talip

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Serie A takımlarından Bologna, Nagatomo'yu gündemine aldı. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in Japon oyuncuyu devre arasında kadroya katmak istediği ifade edildi.

Nagatomo'nun 1 milyon Euro'luk alacağına karşılık serbest kalması bekleniyor. Galatasaray'da Japon oyuncunun yerine ise ikinci yarıda Uruguaylı Saracchi oynayacak.