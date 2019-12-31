HABER /  GALATASARAY
ADV Son sezon indirimi

Mbaye Diagne: Clement doğruları söylemiyor

Belçika'nın önde gelen futbol kulüplerinden Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'a dönmesi beklenen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Belçika ekibi ile yollarının neden ayrıldığını anlattı.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, PSG maçında kaçırdığı penaltı için, "PSG maçında Clemenet beni ısınmaya gönderdi ve sonra 'oyuna girip bize yardım edeceksin' dedi. Oyuna girdim ve birkaç dakika sonra penaltı kazandık. Vanaken 'penaltıyı kullanabilirim' dedi. Ben kullandım. Nasıl kaçırdığıma halâ inanamıyorum" dedi.

Olayın sadece penaltıyla ilgili olmadığını da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Clement doğruları söylemiyor. Onun söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım" itirafında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu iddiası bomba doğruysa dengeler değişecek
Hakem Cüneyt Çakır'ın kazancı dudak uçuklattı
Araç muayene ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,6'ya çıkardı
Arda Turan'ın Galatasaray'dan alacağı para belli oldu
Sezai Temelli'den bomba iddia! Bir buçuk yıl içinde erken seçim olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
31 Aralık banka çalışma saatleri bugün kaça kadar açık?
Göz seğirmesi neden olur?
Galatasaray'ın Japon oyuncusu Nagatomo'ya İtalya'dan talip var
Samsun'da dev fabrika yeniden üretime geçiyor
Emre Belözoğlu futbolu ne zaman bırakacak
31 Aralık banka çalışma saatleri yarın kaça kadar açık?
Yorumlar