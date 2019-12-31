Mbaye Diagne: Clement doğruları söylemiyor

Belçika'nın önde gelen futbol kulüplerinden Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'a dönmesi beklenen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Belçika ekibi ile yollarının neden ayrıldığını anlattı.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, PSG maçında kaçırdığı penaltı için, "PSG maçında Clemenet beni ısınmaya gönderdi ve sonra 'oyuna girip bize yardım edeceksin' dedi. Oyuna girdim ve birkaç dakika sonra penaltı kazandık. Vanaken 'penaltıyı kullanabilirim' dedi. Ben kullandım. Nasıl kaçırdığıma halâ inanamıyorum" dedi.

Olayın sadece penaltıyla ilgili olmadığını da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Clement doğruları söylemiyor. Onun söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım" itirafında bulundu.