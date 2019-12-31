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Beşiktaş Mario Balotelli transferine sıcak bakmıyor

Beşiktaş transfer konusunda ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor. Bu durumda ismi Beşiktaş'la anılan Mario Balotelli transferine, yönetim tarafından sıcak bakılmıyor.

Serie A ve Serie B arasından gidip gelen bir grafik izleyen İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin adı Beşiktaş ile anılırken yönetimin ise gelecek planları başka şekilde ilerliyor.

Kazancı 4 milyon Euro'yu aşıyor
Yıllık 1.5 milyon Euro alan 29 yaşındaki oyuncunun bonusları ile kazancı 4 milyon Euro'yu aşarken yönetim ise ekonomik gerçeklerden sapmayı düşünmüyor.

Genç oyuncular kadrajda
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili olarak, "Mario Balotelli gündemimizde yok. Doğru maliyetle, fayda alabileceğimiz oyunculara yöneleceğiz" açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, devre arasında en az iki takviye yapmayı hedeflerken yönetim de maliyet konusuna büyük önem veriyor. Ayrıca ileriki yılların ekibini yaratmak adına yurt içinde ve yurt dışında genç ve potansiyeli olan isimler üzerinde yoğunlaşıldı.

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