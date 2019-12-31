HABER /  YEREL
ADV Son sezon indirimi

Genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K.'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K.'nin öldüğünü belirledi.

Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Nazmiye K.'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Akım Projesi için geri sayım başladı! 8 Ocak’ta açılıyor
Dolar yılı yükselişle kapattı! 2019'un son işlem günü 31 Aralık'ta dolar kuru
Abdulkadir Selvi'nin Ekrem İmamoğlu iddiası bomba doğruysa dengeler değişecek
Hakem Cüneyt Çakır'ın kazancı dudak uçuklattı
Araç muayene ücretlerine zam! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye Varlık Fonu Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,6'ya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Noterler bugün kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?
Şanlıurfa'dan acı haber! Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu
Kasım ayı dış ticaret rakamları belli oldu
Beşiktaş Mario Balotelli transferine sıcak bakmıyor
31 Aralık PTT çalışma saatleri bugün PTT kaça kadar açık?
31 Aralık mesai yarım gün mü öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar