Huawei'nin Google'sız telefonu rekor sattı: 3 ayda 12 milyon

ABD'nin uyguladığı ambargoya rağmen satışlarda iyi ivmeler yakalayan Huawei'nin Mate 30'unun satış rakamları belli oldu.

ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile ABD’li şirketlerin Huawei ile ticaret yapmasına Mayıs 2019’da yasak getirmişti. Bu kararın sonrasında tanıtılan ve Google servis ve uygulamalarından yoksun olarak piyasaya sürülen Mate 30'un satış rakamı belli oldu.



3 ayda 12 milyon adet sattı

GSMArena'da yer alan habere göre, akıllı telefon 3 ayda 12 milyon adet sattı. Satışa çıktığı gün 1 milyon barajını geçen cihaz için Huawei'nin uzun vadeli hedefi 20 milyon adet sipariş almaktı.

Geçen ay 5 milyon adet satılan cihazın önümüzdeki ay bu hedefe ulaşması bekleniyor.



ABD Huawei ile ticaret yapılmasına yasak getirtmişti

ABD, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile ABD’li şirketlerin Huawei ile ticaret yapmasına Mayıs 2019’da yasak getirmişti. Bu yasak kapsamında ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın servis ve uygulamaları Huawei'nin kullanımına kapatılmıştı. Karar kapsamında eski Huawei cihazları yasaktan etkilenmezken şirketin yeni ürettiği telefonlarda bu servislere yer verememişti.