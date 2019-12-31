Yılbaşı mesajları resimli 2020 komik yeni yıl mesajları

Birçoğumuz için çok zorlu bir çoğumuz için mutlu ve keyifli bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılının herkes için önce sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 2020 yeni yılı için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, komik yılbaşı mesajlarını sizler için derledik.

Zor bir yılı geride bırakırken umutla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2020 yılının hepinize öncelikle sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diliyoruz. 2020 yeni yıl için eşinize, dostlarınıza, sevdiklerinize atabileceğiniz resimli yılbaşı mesajlarını sizin için derledik. İşte 2020 yılı için atabileceğiniz resimli ve güzel sözlerle hazınlanmış yılbaşı mesajları;

-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -

2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! -En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2020 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... -İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..

-Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2020 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim.. -2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2020 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

-Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.. -Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

-Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim. -Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...

-Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar.. -İnsan, armağanını kalbi ile birlikte vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allahın bizlere verdiği armağandır. En mutlu günler seninle olsun.. Armağanınla yücel..

-2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar! -Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle? Nice mutlu yıllara!

-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.. -Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

- Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim.. - Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve sizin yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle… - Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun… - Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.