Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! İşte dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'ye saatler kala yeni yıl mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Barış Pınarı Harekatı, Libya, yerli otomobil ve Kanal İstanbul'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'a veda ederken görüntülü yeni yıl mesajı yayınladı.

Erdoğan konuşmasına "Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz." ifadeleriyle başladı.

Erdoğan'ın mesajında değindiği konu başlıkları şöyle

-31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.

-Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

-Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri attığımız adımlarla akamete uğradı.

-(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

-Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.

-2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.