Yerli otomobil siparişi 120 bini geçti! Piyasayı sallayan TOGG'a bakın kimler talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk siparişini verdiği yerli otomobil şimdiden çok büyük talep gördü. Tanıtımı henüz 4 gün önce yapılan TOGG için verilen siparişler 120 bini aşmış durumda. İşte performans ve konfora öncelik veren yerli otomobilin teknik özellikleri...
Türkiye'nin uzun yıllar özlemini çektiği ilk yerli ve milli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. İlk müşterisi Erdoğan'ın olduğu yerli otomobil, tanıtımın üstünden daha dört gün geçmiş olmasına rağmen çok sayıda sipariş aldı.
Yerli otomobile talip olduklarını duyuranlar arasında CHP'nin elindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bulunuyor.
Tanıtımı yapılmadan önce dahi bir çok sipariş alan yerli otomobilden taksiciler 20 binin üzerinde bir sipariş vereceklerini açıklamasının ardından Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini duyurdu.
Tanıtıldığı ilk günlerde büyük beğeni toplayan yerli otomobile özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketiciler de talip oldu.