Yerli otomobil siparişi 120 bini geçti! Piyasayı sallayan TOGG'a bakın kimler talip

Türkiye'nin uzun yıllar özlemini çektiği ilk yerli ve milli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. İlk müşterisi Erdoğan'ın olduğu yerli otomobil, tanıtımın üstünden daha dört gün geçmiş olmasına rağmen çok sayıda sipariş aldı.