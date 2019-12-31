İç pilav yapımı Arda'nın Mutfağı'ndan en kolay tarif

İç pilav yapımı için Arda'nın Mutfağı'ndan en kolay tarifi sizler için bulduk. Arda'nın Mutfağı'ndan seçtiğimiz iç pilav tarifiyle yılbaşı sofranızda iddialı bir lezzet yaratabilirsiniz. İç pilav yapımı için gerekli malzemeler listesi ve iç pilav yapımının aşamaları haberimizde.

Yılbaşı gecesi için iç pilav yapmak isteyenler Arda'nın Mutfağı'ndaki iç pilav tariflerini arıyor. Biz de yılbaşı gecesi iç pilav yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırıp Arda'nın Mutfağı'ndan iç pilav tarifini sizler için bulduk. İç pilav yapımı için gerekli malzemeler şöyle:2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç, 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 2 yemek kaşığı toz şeker, yenibahar, tarçın, tuz, karabiber, zeytinyağı, 3 su bardağı su.

Hazırlanışı: Bir pilav tenceresinde zeytinyağını koyup ısıtın, ardından soğanı ekleyin pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin, tuz ilave edip kavurun. Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu sıkıp ekleyin, ardından baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Son olarak su ve şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Ardından pilavın suyunu iyice çekene kadar 15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra kapağını açın, kağıt havlu koyup yeniden kapağını kapatıp demlendirin.