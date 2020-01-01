Yerli otomobil için ön talep ücreti belli oldu TOBB teşkilata yazı gönderdi

Neredeyse 175 bin adetlik talep var

Yapılacak ön talebin Bursa'da üretilecek milli araca destek olacağı söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ''Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi''