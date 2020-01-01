HABER /  SPOR

Konyaspor'un kamp programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak. 8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi! Tam 8 milyon Euro...
Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu
Milyonlarca memur bu haberi bekliyor! 2020'de maaşlarda enflasyon farkı ne kadar olacak
Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam yapıldı
Eskişehir'de suya yüzde 60 zam vatandaşlar su noktalarına akın etti
Yılbaşında alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü meslektaşı ve doktor tedavide
ÖNCEKİ HABERLER
Lider Sivasspor'dan tarihinin en iyi hücum performansı
Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Arabası bile çalındı
Denizlispor'da transfer başlıyor
İnegöl'de Milli Piyango talihlisi merak konusu oldu
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' panik yarattı!
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. İşte amorti numaraları
Yorumlar