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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'nin ilk paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 10 yılda yapılan projelerden bahsetti. İşte o pojeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı.

Twitter adresinden 2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni eden Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, paylaşımında bir de infografi ile 10 yılda yapılanları özetledi.

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