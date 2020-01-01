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Selahattin Demirtaş yeni yıl mesajını CHP üzerinden verdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın kendi sağlığı konusunda bir şey söylemediğini ancak cezaevi koşullarının sağlık konusunda kendisini zorlayacağını dile getirdi.

CHP üzerinden mesajını vermiş oldu

Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajını da yayımladı. Demirtaş böylece yeni yıl mesajını CHP üzerinden vermiş oldu. Demirtaş'ın yeni yıl mesajı şu şekilde:

Daha güzel günlere kavuşacağız

"Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesine yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük barış taleplerimiz gerçekleşecek ve daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun."

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