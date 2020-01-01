Kış turizminin merkezi Uludağ'a tatilci akını! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a giden turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu.
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Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.
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Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında -5 derece olarak ölçülüyor.
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