HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Çimşir getirildi!

Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra, boşalan koltuğa yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir getirildi.

Geçtiğimiz günerde Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. Karaman'dan boşalan koltuğa ise yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e oturdu.

TRT Spor'da yer verilen habere göre; Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Daha öncesinde Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk paylaşımı!
Ehliyet almaya gitti evli olduğunu öğrendi
İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi! Tam 8 milyon Euro...
Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu
Milyonlarca memur bu haberi bekliyor! 2020'de maaşlarda enflasyon farkı ne kadar olacak
Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri Havalimanı'nda hareketli dakikalar
Ünal Karaman sonrası Trabzonspor Hüseyin Çimşir'e emanet!
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'dan transfer haberlerine yanıt
Konyaspor'un kamp programı belli oldu
Yerli otomobilde yerlilik oranı ne kadar olacak Fuat Oktay açıkladı
Yeni yıl mesajları komik 2020 resimli yılbaşı tebrik sözleri
Yorumlar 5 yorum