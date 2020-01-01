Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Çimşir getirildi!

Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasından sonra, boşalan koltuğa yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir getirildi.

Geçtiğimiz günerde Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. Karaman'dan boşalan koltuğa ise yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e oturdu.

TRT Spor'da yer verilen habere göre; Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Daha öncesinde Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.