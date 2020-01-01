Yerli otomobil 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak

YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, "Marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak" diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren Karadeniz, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

636 kişilik bir ekiple çalıştık

Lansmanın düzenlendiği Bilişim Vadisi'ni yerli otomobil etkinliği için nasıl hazır hale getirdiklerini anlatan Karadeniz, şöyle konuştu: Sayın Bakan, projenin lansmanının Bilişim Vadisi'nde yapılmasını istiyordu. Çünkü TOGG'un yönetim merkezi binası orada. Ama burada maalesef böyle bir lansmanı yapabilecek fiziki olanaklar yeterli değildi, kapalı bir mekan yoktu. O nedenle daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek, aşağı yukarı 11 bin 500 metrekarelik bir alanına asfalt dökerek, ulaşım olanaklarını planlayarak ve çadırlarla çözüm üreterek bir etkinlik alanı oluşturmaya başladık. Bu çalışma 636 kişilik bir ekiple bir buçuk aylık bir sürede ortaya çıktı.

"Dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil"

"Otomobillerin alttan yukarı çıkarak davetlilere gösterildiği sahne, bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil" diye konuşan Karadeniz şöyle devam etti:

Farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik.

"Herkesin yakından görmesi katkı sağlayacak"

Vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı: Ben, TOGG CEO'muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar'ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak. Türk insanı bunu hak ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır.