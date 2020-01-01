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AK Partili Ünal'dan İmamoğlu'na eleştiri: Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. " diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, katıldığı YouTube programında gündeme dair soruları yanıtladı. İmamoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan "Bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı. Çünkü arkadaki akıl bu şekilde konumlandırmış" diyerek tepki gösterdi.

"Sorumluluk alanları ve hizmetleriyle ilgilensin"

Ünal, şu ifadelere yer verdi: İmamoğlu bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı. Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. Çünkü arkadaki akıl bu şekilde konumlandırmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanları ve hizmetleriyle ilgilensin.

"İstanbul’un sorunlarını konuştuğunu göremezsiniz"

CHP’lilere sorulan anketin sonuçlarını da paylaşan Ünal, şunları kaydetti:  “CHP’nin en önemli aktörü kimdir? Cevaplarda ilk sırada Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada Özgür Özel, üçüncü sırada Muharrem İnce, dördüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve beşinci sırada Engin Altan. Ekrem

İmamoğlu’nun CHP’de yaşanan krizleri konuştuğunu göremezsiniz. İstanbul’un sorunlarını konuştuğunu göremezsiniz.

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